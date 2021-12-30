ألمان يشتكون من رسوم ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا

أعرب ألمان عن عدم رضاهم عن رسوم ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وتساءلوا لماذا يجب دفع رسوم عبر أوكرانيا عندما تكون هناك مسارات أرخص لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا.

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وجاء ذلك ضمن تعليقات قراء مجلة دير شبيجل" الألمانية، حيث أعرب بعض متابعي المجلة عن غضبهم من الحاجة إلى دفع رسوم عبور (ترانزيت) للغاز عبر أوكرانيا عندما تكون هناك مسارات أرخص لضخ الغاز.

كذلك أشار متابعون إلى أن "روسيا تزيد من الضغط على ألمانيا بشأن قضايا الطاقة"، وتحدثوا عن موقف الولايات المتحدة وأوكرانيا من مشروع "السيل الشمالي-2".

وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي من إلى أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، عبر عدة مسارات، ومن ضمنها عبر أوكرانيا. وتعد ألمانيا أحد أبرز مستهلكي الغاز الروسي.

والآن يجري العمل على إصدار تصاريح في ألمانيا لضخ الغاز الروسي عبر مسار جديد وهو "السيل الشمالي-2".

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتدان من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وأمس أعلنت شركة "غازبروم" الروسية عن استكمال الاستعدادات لبدء تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2"، وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك قائلا إن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين.

ويلقى المشروع معارضة من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا، فيما تدعم المشروع النمسا وألمانيا. وتعمل أوكرانيا جاهدة على عرقلة إطلاق مشروع "السيل الشمالي-2"، إذ أن إطلاقه قد يساهم من تراجع إيرادات ترانزيت الغاز في السنوات القادمة.

المصدر: نوفوستي