وزير الطاقة الأردني يكشف عن إجمالي واردات الممكلة من نفط العراق خلال آخر 4 أشهر

كشف وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، أن "إجمالي واردات المملكة من نفط العراق خلال الأشهر الأربعة الماضية بلغ حوالي 1.195 مليون برميل بمعدل 9800 برميل يوميا.

وفي تصريح صحفي له، أشار صالح الخرابشة إلى أن "واردات المملكة من نفط العراق لشهر ديسمبر الماضي بلغت 309670 برميل بمعدل يومي يبلغ تقريبا 9989 برميل يوميا، لافتا إلى أن إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة الأردنية الهاشمية منذ الأول من شهر سبتمبر 2021 ولغاية الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي بلغت 7341941 برميل تم نقلها بواسطة 4679 صهريج عراقي وأردني من موقع محطة الصينية/بيجي إلى موقع مصفاة البترول الأردنية/ الزرقاء.

تجدر الإشارة إلى أن عملية استيراد النفط الخام العراقي تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في يناير 2021، حيث يلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

المصدر: "الغد"