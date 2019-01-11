هنغاريا تعتزم الإفراج عن مهاجر سوري معتقل وترحيله

أعلنت السلطات الهنغارية أنها ستفرج عن المهاجر السوري الذي تم اعتقاله لعبور الحدود الهنغارية في 2015، وسيتم ترحيله من البلاد.

وقال المتحدث باسم المحكمة الهنغارية لاسلو سوروس إنه سيتم الإفراج عن السوري أحمد حامد يوم 19 يناير، أي بعد مرور ثلثي مدة عقوبته، علما بأن المحكمة حددت هذا الموعد كأقرب توقيت ممكن للإفراج عنه.

وأضاف المتحدث أنه سيتم ترحيل السوري، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن أحمد حامد، الذي له أيضا حق الإقامة في قبرص، دخل أراضي هنغاريا يوم 16 سبتمبر 2015، قادما من صربيا، حين اقتحم المئات من المهاجرين الحدود الهنغارية، ووقعت على الحدود اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضدهم.

وأدين أحمد حامد بتهمة عبور الحدود بصورة غير شرعية، وصدر بحقه حكم بالسجن 5 سنوات، الأمر الذي تعرضت هنغاريا بسببه للانتقادات من قبل البرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية.

المصدر: رويترز