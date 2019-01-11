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روسيا تعرب عن شكوكها في الانسحاب الأمريكي من سوريا

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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن شكوكها بشأن خطط الولايات المتحدة الأمريكية في الانسحاب من سوريا.

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المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه: "كما يقال في أحد أفلامنا المفضلة، يبدو أنهم يغادرون للبقاء. هذا الشعور موجود".

وشددت زاخاروفا على القول: "لا يمكنني أن أشارككم الثقة في مغادرتهم من هناك، لأننا لم نشهد الاستراتيجية الرسمية بعد".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للجانب الروسي تبقى مسألة الانسحاب الأمريكي من سوريا مفتوحة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، موضحا أن الأمر سيستغرق حوالي شهرين، ولكن الكونغرس الأمريكي وافق على الانسحاب في وقت لاحق مع شرط أن هذه الفترة يمكن تمديدها.

المصدر: RT

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