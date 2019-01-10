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تقرير يستعرض عدد الجنود الإسرائيليين المنتحرين

أخبار العالم

تقرير يستعرض عدد الجنود الإسرائيليين المنتحرين
AFP
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قال تقرير للجيش الإسرائيلي إن حالات الانتحار بين جنوده شهدت انخفاضا ملموسا عام 2018، حيث أقدم على الانتحار 9 جنود فقط، فيما سجل انتحار 16 ممن أدوا الخدمة الإلزامية في عام 2017 .

وأشارت المعلومات الواردة في التقرير السنوي لقسم القوة العاملة في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أيضا إلى مقتل 43 جنديا إسرائيليا بحوادث مختلفة، أي أقل بـ 12 شخصا عن عام 2017.

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وأفاد التقرير الإسرائيلي بأن 8 من هؤلاء سقطوا خلال عمليات قتالية، فيما قتل اثنان في حوادث سير عسكرية، والباقي قتلوا في حوادث سير عادية أو لأسباب صحية أو وضعوا حدا لحياتهم.

ونقل عن ضابط إسرائيلي كبير أن عام 2018  شهد انخفاضا ملموسا في عدد الجنود المنتحرين، في حين أن عدد الجنود المنتحرين في العقود الثلاثة الماضية تراوح ما بين 50 و 70 سنويا.

وأوضح الضابط أنه منذ عام 2005 حتى 2011 تراوحت أعداد حالات الانتحار في صفوف العسكريين الإسرائيليين ما بين 26 و 28 حالة.

ولفت إلى أن عام 2018 شهد أدنى حصيلة لحالات الانتحار بين الجنود منذ خمس سنوات، مضيفا قوله: "سعينا أن يكون الرقم صفرا، ونبارك هذا الانخفاض، وسنسعى قدر الإمكان لتخفيضه".

المصدر:i24NEWS

 

 

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