وزير الداخلية الإيطالي يدعو إلى "ربيع أوروبي"

دعا وزير الداخلية الإيطالي (يمين متطرف) ماتيو سالفيني الشعبويين في إيطاليا وبولندا لإطلاق شرارة "ربيع أوروبي" حتى يأخذوا مكان يمين الوسط الحاكم في ألمانيا وفرنسا.

وقال سالفيني الذي يترأس حزب الرابطة اليميني المتطرف بعدما التقى نظيره البولندي يواخيم بروجينسكي، إن "أوروبا تعودت لأعوام أن تتحدث عن المحور الفرنسي الألماني، ونحن نستعد لإرساء توازن جديد وطاقة جديدة في أوروبا".

وقد تؤدي الانتخابات الأوروبية إلى وصول أحزاب قومية وأخرى يمينية متطرفة من مختلف أنحاء أوروبا إلى البرلمان الأوروبي، ما قد يحدث خللا في توازن السلطة التي يهيمن عليها حاليا يمين الوسط.

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وقال سالفيني أيضا لوسائل إعلام بولندية، إنه بحث إقامة "محور إيطالي-بولندي" وذلك خلال محادثات مغلقة أجراها مع رئيس الوزراء البولندي المحافظ ماتيوش مورافيتسكي.

وأضاف أن "بولندا وإيطاليا ستقودان من دون شك هذا الربيع الأوروبي الجديد، هذه النهضة لقيم أوروبية فعلية مع قدر أقل من المال والبيروقراطية وقدر أكبر من العمل والأمن".

وأكد سالفيني أن "الأمن لا يمكن ضمانه عبر مساعدة المهربين والمنظمات غير الحكومية المتواطئة، بل عبر الدفاع عن حق كل بلد في حماية حدوده. إن من يرضخ لاستفزاز بروكسل أو المنظمات غير الحكومية لا يؤدي فقط خدمة سيئة للإيطاليين بل لجميع الأوروبيين".

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وشدد نظيره البولندي على توافق إيطاليا وبولندا على غالبية المواضيع التي تمت مناقشتها.

وقال إن البلدين "لا يعتزمان الخروج من الاتحاد الأوروبي، إنهما جزء لا يتجزأ من الاتحاد.. نريد تعزيزه، تحسين أمن مواطنينا.. وإصلاحه ليكون أقرب إلى الناس منه إلى النخب"

وقبل ساعات، أكد رئيس الوزراء البولندي في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية التقارب في المواقف بين روما ووارسو، متهما الاتحاد الأوروبي بأنه يتعامل "بتمييز" بين الدول الأعضاء.

المصدر: أ ف ب