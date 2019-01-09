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ترامب يجدد تمسّكه بالجدار

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ترامب يجدد تمسّكه بالجدار
CARLOS BARRIA / POOL / AFP
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أكد الرئيس الأمريكي عزمه مجددا على بناء الجدار العازل بين بلاده والمكسيك، معتبرا أن فيه ضرورة لمنع تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ووصف ترامب في كلمة متلفزة مسألة حدود بلاده مع المكسيك بـ"أزمة إنسانية وأمنية"، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى الهجرة غير الشرعية والسلع المهربة التي لا تخضع للرقابة.

وطالب ترامب بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار، مشيرا إلى أنه "بناء على طلب الديمقراطيين سيكون حاجزا فولاذيا بدلا من الجدار الإسمنتي".

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وأضاف: "حدودنا الجنوبية هي بوابة الدخول لكميّات ضخمة من المخدّرات بما فيها الميثافيتامين والهيرويين والكوكايين والفينتانيل"، محملا خصومه الديمقراطيين المسؤولية عن "الإغلاق الحكومي" في البلاد "ورفض تمويل أمن الحدود".

وتكمن نقطة الخلاف بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين في تمويل بناء الجدار الأمني على الحدود مع المكسيك، إذ رفض الديمقراطيون إدراج كلفة بناء الجدار التي يطالب بها ترامب في الميزانية.

المصدر: وكالات




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