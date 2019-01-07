زعيم كوريا الشمالية يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا الأسبوع بعيد ميلاده الـ35.

ولا يتوقع أن تقام أي احتفالات رسمية بهذه المناسبة، على عكس يومي ميلاد والد كيم وجده، اللذين يعتبران من أهم الأعياد في البلاد وتقام خلالهما احتفالات كبيرة.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن كيم جونغ أون، من مواليد 8 يناير 1984 على الرغم من أن حكومة كوريا الشمالية لم تؤكد رسميا هذا التاريخ، وهناك معلومات تشير إلى أنه ولد في 1983، وهو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق كيم جونغ إيل.

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وتسلم كيم جونغ أون الحكم في كوريا الشمالية في ديسمبر 2011 بعد وفاة والده الذي حكم من 1994 وحتى 2011.

وأنهى كيم جونغ أون المدرسة في سويسرا ومن ثم أنهى الدراسة في جامعة كيم إيل سونغ العسكرية ويعد من أصغر زعماء العالم.

المصدر: وكالات