فريدمان: خطة السلام لن تعلن في الأشهر القريبة القادمة

صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بأن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" لن تظهر للعلن قبل بضعة أشهر.

وأتت تصريحات فريدمان أثناء جولة قام بها في مدينة القدس اليوم برفقة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور إسرائيل، حيث قال: "خطة السلام الأمريكية لن تعلن خلال الأشهر المقبلة".

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وعزا موقع i24news الإسرائيلي السبب في تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعلان خطة السلام في الشرق الأوسط إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المبكرة المزمعة في أبريل المقبل.

المصدر: i24news