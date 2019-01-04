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مقتل جندي تركي في هجوم لحزب العمال الكردستاني شرقي تركيا

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مقتل جندي تركي في هجوم لحزب العمال الكردستاني شرقي تركيا
Reuters OMAR HAJ KADOUR
الجيش التركي
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قتل جندي تركي وأصيب اثنان أخران بجروح، في هجوم شنه مسلحون تابعون لحزب العمال الكردستاني، في ولاية "إيغدير" شرقي تركيا.

وذكرت مصادر عسكرية تركية، أن "مجموعة من مسلحي حزب العمال شنت هجوما عبر إطلاق صواريخ محمولة وقنابل وعيارات نارية ببنادق آلية، على مجموعة من قوات حرس الحدود التركية، أثناء قيامها بدورية على الحدود مع إيران".

وأكدت، أن القوات التركية ردت على الهجوم، الذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين أخرين بجروح.

وبينت المصادر أن "القوات التركية أجرت عملية تمشيط بالمنطقة، وعثرت على جثة أحد المسلحين قتل في الاشتباكات مع قوات حرس الحدود".

وأوضحت، أن قوات حرس الحدود تعتقد أن مسلحي الكردستاني هربوا إلى داخل الأراضي الإيرانية بعد الهجوم.

المصدر: الأناضول

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