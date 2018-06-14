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مقتل شخصين في هجوم داخل مسجد في إفريقيا الجنوبية

أخبار العالم

مقتل شخصين في هجوم داخل مسجد في إفريقيا الجنوبية
Reuters James Oatway
جنوب إفريقيا، أرشيف
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أفادت مصادر في شرطة جنوب إفريقيا بأن شخصين قتلا في هجوم بالسكين وقع اليوم الخميس داخل مسجد في مالمزبوري قبل أن تردي قوات الأمن المنفذ قتيلا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة نوليوسو رويكسانا إن المصلين أبلغوا بذلك الشرطة التي "عثرت على شخصين مصابين بجروح مميتة بالسكين، والعديد من الجرحى".

وتابعت أن الجاني: "في الثلاثين من العمر، هاجم الشرطة بالسكين، بينما كانت تحاول إقناعه بالاستسلام، فقتلته".

وكتبت الشرطة المحلية على صفحتها في تويتر: "يقوم المحققون حاليا بتفتيش المنطقة بحثا عن الأدلة بعد مقتل شخصين في مالمزبوري صباح اليوم".

ولم تتوفر أي معلومات على الفور حول دوافع المهاجم المفترض.

ويأتي الهجوم بعد شهر على اعتداء مماثل داخل مسجد في فيرولام بشمال دوربان (شمال شرق) حيث ذبح ثلاثة أشخاص، لم تعرف هوياتهم، رجلا وطعنوا شخصين آخرين بالسكين.

المصدر: أ ف ب + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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