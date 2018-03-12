اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني برئاسة ماي لمناقشة ملف تسميم "سكريبال"  

تترأس رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين اجتماعا لمجلس الأمن القومي البريطاني لمناقشة قضية تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في الأراضي البريطانية.

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وكان العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) نقلا إلى المستشفى في مدينة سالزبوري جنوب غربي إنجلترا، في 5 مارس الجاري، وهما في حالة حرجة بعد تسممهما بمادة كيميائية مجهولة.

ودعت السلطات المحلية أمس الأحد مئات الأشخاص الذين زاروا مطعم "Zizi" أو حانة "Bishop’s Mill" بمدينة سالزبوري لغسل ملابسهم، وذلك بعد أن عثر الخبراء على آثار غاز الأعصاب المستخدم في الهجوم في كلا المكانين.

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا