بعد اكتشافهم أن الإنذار خاطئ.. سكان هاواي يروحون عن أنفسهم بالمواقع الإباحية

في شعور بالنشوة والسعادة كثف سكان ولاية هاواي الأمريكية تصفّح المواقع الإباحية بعد اكتشافهم أن الإنذار الذي أطلقته السلطات المحلية حول خطر سقوط صاروخ على الجزيرة كان خاطئا.

وجاء في تغريدة نشرتها شبكة "بورنهاب" للأفلام الإباحية لرسم بياني أن هبوطا حادا في عدد زوار الموقع بدء لحظة إطلاق السلطات المحلية للإنذار ما أثار الرعب لدى المواطنين وأرغمهم على ترك بيوتهم للنجاة بأرواحهم.

ولكن ما إن أعلنت السلطات بأن الإنذار كان كاذبا حتى قفزت الأرقام صعودا للتتجاوز نسبة الزيادة 48% مقارنة بمتوسط الزيارات.