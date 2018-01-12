لافروف في مجلس الأمن الأسبوع المقبل

يقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة إلى نيويورك يومي 18-19 الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن التي ستناقش الوضع في أفغانستان وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى مسألة أسلحة الدمار الشامل.

وأوضحت زاخاروفا أن "الجلسات رفيعة المستوى، التي سيعقدها مجلس الأمن نظمتها كازاخستان المترأسة لمجلس الأمن الدولي حاليا".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "نحن نعتبر أن مبادرة كازاخستان لتنظيم هذا الحدث ذات أهمية كبيرة، ونعول أن يجري في الاجتماعات تبادل موضوعي للآراء بشأن مشاكل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والوضع في منطقة آسيا الوسطى وأفغانستان."

وأشارت زاخاروفا، إلى أنه خلال تواجد لافروف في نيويورك، من المقرر عقد اجتماع منفصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

المصدر: تاس

نادر همامي