البحرية الأمريكية تتنصل من التقرير القائل إن الغواصة "سان خوان" دمرت بشكل كامل بلمح البصر!

تنصلت إدارة الاستخبارات في البحرية الأمريكية من التقرير المنسوب إليها بشأن غرق الغواصة الأرجنتينية سان خوان.

نقلت وكالة أنباء تاس عن متحدث باسم البحرية الأمريكية أن من قام بصياغة التقرير المذكور هو محلل سابق كان يعمل في صفوفها.

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وكانت وسائل إعلام دولية قد نشرت مقتطفات من تقرير زعم أنه صادر عن إدارة الاستخبارات في الأسطول الأمريكي، ورد فيه أن الغواصة الأرجنتينية تعرضت للتدمير الكامل في غضون 40 ميلي ثانية، ما يعني أنها تعرضت لمصيرها المأساوي في زمن قدره 40 ميلي من 1000 ميلي هو حساب الثانية.

وأكد معد هذا التقرير ويدعي بروس رول أن أفراد طاقم الغواصة الأرجنتينية فارقوا الحياة في لمح البصر.

ونقلت الوكالة على لسان المتحدث باسم البحرية الأمريكية قوله: "معد هذا التقرير غادر الإدارة منذ عدة سنوات"، مشددا على أن البحرية الأمريكية لا علاقة لها بما نشر فيه من استنتاجات تعود للمحلل الذي كان يعمل لديها سابقا.

المصدر: تاس

محمد الطاهر