وزارة الخزانة الأمريكية تتوعد روسيا بفرض عقوبات جديدة

أفاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أمس الخميس، أن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا في إطار "القانون حول مواجهة معارضي أمريكا".

وقال الوزير: "نعمل على ذلك. وسيتم إعلانها في القريب العاجل".

وكانت غرفتان من الكونغرس الأمريكي وافقتا على "القانون حول مواجهة معارضي أمريكا" بأغلبية ساحقة في يوليو/تموز عام 2017. ووقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 أغسطس عام 2017. وتقضي هذه الوثيقة بتشديد العقوبات المفروضة على روسيا وكوريا الشمالية وإيران. وكان معارضو ترامب قد اتهموه أكثر من مرة بأنه يتلكأ في استخدام هذا القانون تجاه موسكو.

من جهتها نقلت صحيفة "كومرسانت" الروسية عن "مصادر في مؤسسات الدولة الأمريكية لا تعمل على وضع الوثيقة لكن المشاركة في ممارسة السياسة تجاه روسيا"، أن ما يسمى "تقرير الكرملين" الذي تعمل واشنطن على إنشائه حاليا، قد يضم أسماء نحو 50 سياسيا ورجل أعمال "مقربين من القيادة الروسية".

وينص "القانون حول مواجهة معارضي أمريكا" على أن هذه اللائحة يجب أن تتضمن ليس أسماء الساسة ورجال الأعمال فحسب، بل وأقرباؤهم. ويعني ذلك أن اللائحة قد تضم نحو 300 شخص في نهاية المطاف.

ولم تذكر المصادر أية أسماء معينة قد تدخل هذه القائمة.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا