زاخاروفا: سفارة روسيا في وارسو تسلمت مذكرة حول تقييد حركة الدبلوماسيين

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن السفارة الروسية في وارسو تلقت مذكرة من الخارجية البولندية بشأن تقييد حركة الدبلوماسيين الروس اعتبارا من الأول من يونيو.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم: "في 28 مايو، تلقت السفارة الروسية في وارسو مذكرة من وزارة الخارجية البولندية، تفرض قيودا على حرية حركة الدبلوماسيين الروس في بولندا. وتطالب المذكرة اعتبارا من 1 يونيو، بإبلاغ وزارة الخارجية البولندية مسبقا عن طريق مذكرة بنوايا موظفي السفارة الروسية في وارسو وكذلك القنصليات العامة الروسية في غدانسك وكراكوف وبوزنان، السفر إلى خارج المقاطعات التي تعمل فيها المؤسسات الدبلوماسية الروسية المذكورة مع تقديم الأسماء والتواريخ والغرض من الرحلة ووسائل النقل والطريق المتبع. وتم استثناء السفير الروسي في بولندا والقناصل العامين ورئيس الدائرة القنصلية في السفارة، من هذا الإجراء".

إقرأ المزيد

ونوهت زاخاروفا بأن المذكرة البولندية، لا تتضمن أي توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة. وقالت: "لكن وزير الخارجية البولندي [رادوسلاف] سيكورسكي وغيره من كبار المسؤولين في الدائرة الدبلوماسية البولندية ربطوا هذه التدابير بما يسمى بالحرب الهجين التي يزعم أن روسيا تشنها ضد بولندا".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا، ستتخذ تدابير جوابية ضد السفارة البولندية في موسكو والقنصليات العامة في إيركوتسك وكالينينغراد وبطرسبورغ.

وأضافت: "هذه ليست الخطوة الأولى من جانب السلطات البولندية التي تهدف إلى تعقيد عمل البعثة الدبلوماسية الروسية في بولندا، فخلال السنوات الماضية، تعمد الجانب البولندي خلق عدد من المشاكل المصطنعة لسفارتنا، بما في ذلك تجميد الحسابات ومصادرة الأموال الموجودة فيها، والطرد الجماعي للموظفين، وخلق الصعوبات أمام حل القضايا الروتينية اليومية. وكما هو الحال في جميع الحالات السابقة، ستتخذ روسيا إجراءات انتقامية ضد السفارة البولندية في موسكو والقنصليات العامة في إيركوتسك وكالينينغراد وبطرسبورغ".

المصدر: تاس