اعتقال 7 أشخاص في قرغيزستان للاشتباه بمهاجمتهم لأجانب

اعتقلت الشرطة القرغيزية سبعة مواطنين للاشتباه في مهاجمتهم لأجانب خلال الاضطرابات في البلاد نهاية الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في بيان.

وجاء في البيان: "في 18 من مايو 2024، اعتدى أشخاص مجهولون في شارع تشويعلى على مواطنين أجانب وتسببوا لهم بأضرار جسدية ومادية".

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ووفقا للبيان "تم اعتقال اثنين من المواطنين من مواليد 1999 و2003، وتم اعتقال خمسة مواطنين آخرين للاشتباه في مهاجمتهم للعمال الأجانب".

وأضاف البيان: "في الوقت الحالي، يقوم الموظفون بإجراء تحقيقات نشطة لتحديد الأشخاص الآخرين المتورطين".

ووصفت وزارة الداخلية المعلومات التي نشرت في عدد من وسائل الإعلام المتعلقة بمقتل عدد من الأجانب في البلاد نتيجة الحادثة بأنها كاذبة واستفزازية.

وحسب الداخلية، فإنه في 17 مايو، تم تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" يوثق الشجار الذي وقع في باحة النزل، "دون أن يتم توضيح ملابسات ما حدث، مما أثار غضبا شعبيا واستياء جماعيا بين الشباب وأدى إلى اضطرابات محدودة" تعرض خلالها عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة للضرب والإصابات.

وتجمع حشد من الشباب الغاضبين في وسط المدينة مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن حادث العراك في النزل، الذي اعتبروه هجوما من الأجانب على السكان المحليين، لكن الشرطة تمكنت من تهدئة الوضع وإقناع المتظاهرين على الانسحاب.

المصدر: تاس