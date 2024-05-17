"يونهاب": كوريا الشمالية تزرع الألغام وتنصب الأسلاك الشائكة داخل المنطقة العازلة مع جارتها الجنوبية

كشف مصدر عسكري كوري جنوبي أن كوريا الشمالية تقوم بتركيب الألغام وتعزيز الأسلاك الشائكة في مواقع متعددة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين "بوتيرة تفوق المعتاد".

وقال المصدر إن "الجيش رصد مؤخرا قيام الشمال بنشر المئات من الأفراد لزرع الألغام والقيام بتعزيزات أخرى داخل المنطقة العازلة بين الكوريتين على الجبهتين الشرقية والوسطى".

وأضاف المصدر: "يقوم الجيش الكوري الشمالي بأنشطة مختلفة في 4 إلى 5 مواقع داخل المنطقة المنزوعة السلاح، مثل تركيب الألغام وتعزيز الأسلاك الشائكة، وقد تم حشد حوالي 100 إلى 200 فرد حسب المنطقة، مع التركيز على الجبهتين الشرقية والوسطى".

ولا تعتبر مثل هذه الأنشطة العسكرية الكورية الشمالية غير عادية، لكن الجيش الجنوبي يراقب الوضع عن كثب حيث حشد الشمال هذا العام عددا أكبر من الجنود أكثر من ذي قبل، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب"

وأشار المصدر إلى أن "الشمال قام أيضا بإدخال معدات ثقيلة داخل المنطقة المنزوعة السلاح، وهي خطوة قد تمثل انتهاكا للهدنة التي أنهت القتال في الحرب الكورية (1950-1953).

من جهته، قال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن "الجيش يراقب الجيش الكوري الشمالي عن كثب"، مؤكدا أنه "يعمل عن كثب مع قيادة الأمم المتحدة التي تشرف على الأنشطة في المنطقة المنزوعة السلاح".

ورفض المسؤول الإدلاء بمزيد من التعليقات، مشيرا إلى "المخاطر المحتملة على سلامة القوات".

المصدر: "يونهاب"