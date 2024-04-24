القضاء الفرنسي يصدر حكمه على رئيس حكومة سابق لتورطه في فضيحة "بينيلوب غيت"

أكدت محكمة التمييز الفرنسية بصورة قاطعة إدانة رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون في قضية "الوظائف الوهمية" الممنوحة لزوجته، لكنها أمرت بإعادة النظر في العقوبات الصادرة بحقه.

وحكمت محكمة الاستئناف على فيون (70 عاما) في 9 مايو 2022 بالسجن أربع سنوات بينها سنة مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة عشر سنوات.

وعلى ضوء الحكم الجديد، تعقد جلسة جديدة خلال الأشهر المقبلة أمام محكمة الاستئناف في باريس للنظر مجددا في العقوبات الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.

كما اعتبرت المحكمة العليا في القضاء الفرنسي، أن على محكمة الاستئناف النظر مجددا في مبلغ العطل والضرر الذي حكم به للجمعية الوطنية لقاء منح بينيلوب فيون زوجة فرنسوا فيون وظيفة كمساعدة له في الجمعية في 2012 و2013.

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كما أكدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق بينيلوب فيون بالسجن عامين مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، ونائب فيون في الجمعية الوطنية مارك جولو بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

كشفت صحيفة "لو كانار أنشيني" القضية التي عرفت بفضيحة "بينيلوب غيت" في يناير 2017 وسط حملة الانتخابات الرئاسية التي كان فيون يخوضها مرشحا عن اليمين والوسط.

وحكمت عليه محكمة ابتدائية في 29 يونيو بالسجن خمس سنوات اثنتان منهما مع النفاذ، مع فرض الغرامة ذاتها ومنعه من الترشح لعشر سنوات.

المصدر: أ ف ب