بن غفير يتهم غانتس بالإضرار بأمن إسرائيل ويلومه على استضافة عباس في منزله

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وزير مجلس الحرب بيني غانتس بالإضرار بأمن إسرائيل ويذكره باستضافة رئيس فلسطين محمود عباس في منزله.

وقال بن غفير: "بيني غانتس.. الذي أضر بأمن دولة إسرائيل، قاد مفهوم الاحتواء والاستسلام لحركة "حماس"، عرّض جنود جولاني للخطر، جلب عمالا من غزة، فتح نقاط التفتيش في الضفة الغربية، أغلق غرف الطوارىء، واستضاف أبو مازن في منزله، في رأيي شخص مثله لا يستحق الجلوس في الكابينت".

בני גנץ טול קורה מבין עינך - מי שפגע בביטחון מדינת ישראל, הוביל קונספציה של הכלה וכניעה לחמאס, סיכן את חיילי גולני, הכניס פועלים מעזה, פתח את המחסומים ביו"ש, סגר את כיתות הכוננות, ואירח את אבו מאזן בביתו היה גנץ - לדעתי אחד כמוהו לא ראוי שיישב בקבינט. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 21, 2024

وصرح غانتس في وقت سابق بأن "الوزراء الذين يلحقون الأذى بـ"أمن الدولة" يجب ألا يبقوا أعضاء في الحكومة".

المصدر: RT