تبليسي.. طلاب الجامعات يتظاهرون ضد قانون العملاء الأجانب في جورجيا (فيديو)

احتشد طلاب الجامعات الجورجية أمام مبنى البرلمان في تبليسي للاحتجاج على نية إقرار قانون العملاء الأجانب الشهر القادم.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" أن سكان جورجيا نظموا تظاهرات في العاصمة من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء، اعتراضا على مشروع قانون العملاء الأجانب الجديد.

وسار المتجمعون من أمام مبنى البرلمان إلى مبنى المستشارية الحكومية ومكتب حزب الحلم الجورجي الحاكم، قبل أن يعودوا إلى جادة روستافيلي وصولا إلى المجلس التشريعي.

ويزعم المتظاهرون أن الغرض من مسيرتهم هو رفع مستوى الوعي حول مشروع القانون.

وأصدرت أحزاب المعارضة في وقت سابق من يوم الخميس بيانا مشتركا يدعو إلى التعبئة الكاملة للقراءة الثانية لمشروع القانون، والتي من المتوقع أن تتم في 17 مايو، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، وقبل ذلك ستعقد جلسات استماع في اللجان النيابية.

وأعربت أحزاب المعارضة عن استعدادها وتعبئتها الكاملة لمعارضة اعتماد البرلمان لقانون العملاء الأجانب في القراءة الثانية.

إقرأ المزيد

ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 بالمائة من تمويلها من الخارج.

ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، طال انتظاره.

وقالت الحكومة إن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، عقد اجتماعا يوم الاثنين مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع القانون.

المصدر: نوفوستي+RT