الجيش الإسرائيلي: اغتيال ضابط كبير في مخابرات "حماس" (فيديو)

أفاد الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بأنه قتل "ضابطا كبيرا" في المخابرات التابعة لحركة "حماس" في غارة ليلية في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن القتيل هو "يوسف رفيق أحمد شبات، كان ضابط أمن في جناح المخابرات العسكرية لكتيبة بيت حانون التابعة لحماس، وكان مسؤولا عن التحقيقات في إدارة الأمن الداخلي في بيت حانون".

وأضاف: "استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، بمساعدة الشاباك، عشرة مسلحين بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة"، مشيرا إلى أن "طائرات سلاح الجو استهدفت بالتنسيق مع مركز القيادة الجنوبية، منصة إطلاق صواريخ في منطقة حي الرملة، أطلقت منها عدة قذائف باتجاه قوات اللواء 162 العاملة في المنطقة".

المصدر: RT