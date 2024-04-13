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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل

نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين بشأن هجوم إيراني مرتقب: حافظوا على أعصابكم.. نحن مستعدون

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نتنياهو مخاطبا الإسرائيليين بشأن هجوم إيراني مرتقب: حافظوا على أعصابكم.. نحن مستعدون
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لأي هجوم إيراني، داعيا الإسرائيليين إلى المحافظة على أعصابهم.

 وقال نتنياهو في بيان أصدره الليلة "أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون، دفاعياً وهجومياً. دولة إسرائيل قوية، والجيش الإسرائيلي قوي، والجمهور قوي".

وقال "لقد وضعت مبدأ واضحا: من يؤذِنا نؤذِه! سوف ندافع عن أنفسنا ضد أي تهديد وسنفعل ذلك ببرود وتصميم".

وتابع "أعلم أنكم أيها المواطنون الإسرائيليون تحافظون على أعصابكم أيضا. أحثكم على الاستماع إلى توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

يتبع..

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