جمعية الصيادلة الأمريكية تعلن عن نقص قياسي بجميع أنواع الأدوية في الولايات المتحدة

أعربت جمعية الصيادلة الأمريكية عن قلقها من النقص القياسي في كل أنواع الأدوية في الولايات المتحدة، داعية الساسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان نشر في موقع الجمعية: "في النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل 323 حالة نقص نشطة للأدوية. إنه رقم قياسي يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 320 نقصا في عام 2014... وعلى المستوى الفدرالي يجب القيام بعمل كبير لإزالة الأسباب الرئيسية لنقص الأدوية".

وأضاف البيان أن القلق الخاص يثيره نقص الأدوية المعقمة القابلة للحقن، بما فيها أدوية العلاج الكيميائي لعلاج السرطان وأدوية الطوارئ المخزنة في غرف العلاج في المستشفيات. المشكلة الجدية الأخرى هي النقص المستمر في طرق علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في البلاد.

المصدر: نوفوستي