 
مباشر

جمعية الصيادلة الأمريكية تعلن عن نقص قياسي بجميع أنواع الأدوية في الولايات المتحدة

أخبار العالم

جمعية الصيادلة الأمريكية تعلن عن نقص قياسي بجميع أنواع الأدوية في الولايات المتحدة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xcc5

أعربت جمعية الصيادلة الأمريكية عن قلقها من النقص القياسي في كل أنواع الأدوية في الولايات المتحدة، داعية الساسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إقرأ المزيد
العلماء يكتشفون قدرة دواء ضد
العلماء يكتشفون قدرة دواء ضد "كوفيد" على قمع أنواع خطيرة من "إيبولا"

وجاء في بيان نشر في موقع الجمعية: "في النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل 323 حالة نقص نشطة للأدوية. إنه رقم قياسي يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 320 نقصا في عام 2014... وعلى المستوى الفدرالي يجب القيام بعمل كبير لإزالة الأسباب الرئيسية لنقص الأدوية".

وأضاف البيان أن القلق الخاص يثيره نقص الأدوية المعقمة القابلة للحقن، بما فيها أدوية العلاج الكيميائي لعلاج السرطان وأدوية الطوارئ المخزنة في غرف العلاج في المستشفيات. المشكلة الجدية الأخرى هي النقص المستمر في طرق علاج اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط في البلاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا