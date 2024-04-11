ظواهر غريبة تجتاح أمريكا.. كرة نارية تضيء سماء نيوجيرسي بعد أيام من كسوف كلي وزلازل (فيديو)

أضاءت كرة نارية ضخمة سماء نيوجيرسي في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء، بعد أسبوع غريب من الظواهر الطبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك زلزال وكسوف الشمس.

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وأدى سقوط نيزك على الأرض إلى خلق خط لامع من الضوء، حيث قام السكان في العديد من مدن نيوجيرسي، وكذلك بعض أجزاء من كونيتيكت ونيويورك وبنسلفانيا، بإبلاغ جمعية النيزك الأمريكية عن هذا المشهد.

ويُظهر فيديو الكاميرا الأمنية الذي نشرته ليندا برايس هاينز على "فيسبوك" من منزلها في وول تاونشيب بولاية نيوجيرسي، وميضا يطير عبر السماء خلال ثانيتين فقط في تمام الساعة 3:43 صباحا.

ويُظهر موقع "AMS"، الذي يسمح للأشخاص بالإبلاغ عن تجاربهم بأنفسهم، أن هناك تقارير عديدة عن مشاهدات من سكان المنطقة في نفس الإطار الزمني تقريبا.

وقال رجل، ذكر أن اسمه دارين تي، إنه رأى الضوء في هاكيتستاون في مقاطعة وارين، على بعد حوالي 50 ميلا غرب مدينة نيويورك.

Bright Flashing Light Was Seen Early In The Morning In New Jersey. They Think It Might Have Been A Meteor Or Fireball. Everything Is Just Happening. pic.twitter.com/WygsOyVWiQ — MEGA G (@megadabest) April 11, 2024

وكتب في تقريره: "كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها هذا في منطقتي. لقد رأيت شهبا ولكن هذه المرة الأولى التي ألاحظ فيها هذا الشئ".

من جهتها، قالت كريستينا في، المقيمة في ليندن بولاية نيوجيرسي، إنها خرجت من الحمام حوالي الساعة 3:40 صباحا عندما انزعجت مما رأته في السماء.

وأضافت: "رأيت لونا أخضر ساطعا تقريبا بلون النيون يسقط من السماء. سقط واختفى. كنت أشاهده من خلال النافذة، لذا ربما أثر ذلك على رؤيتي ولكنني تركت هناك مذهولة. سارعت لإخبار صديقي بما رأيته ودخلت على الإنترنت على الفور للتأكد مما إذا كان الأمر طبيعيا.

ووصف دون بي، من ماونت كيسكو في مقاطعة ويستتشستر بنيويورك، الأمر بأنه "لا يصدق"، مشيرا إلى أنه "نوع من السريالية".

المصدر: نيويورك بوست