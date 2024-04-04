حزب تركي: الناتو تنظيم إرهابي يشكل خطرا على كل العالم

أكد الحزب الشيوعي التركي، في بيان له اليوم الخميس، أن حلف شمال الأطلسي ليس "مظلة حماية" بل يشكل تهديدا جديا للعالم أجمع.

وتصادف يوم 4 أبريل الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للتوقيع على اتفاق تشكيل الناتو في واشنطن. وانضمت تركيا إلى الحلف في عام 1952.

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وجاء في البيان: "على الرغم من أن حكومات وبرلمانات ووسائل الإعلام في الدول الأعضاء في الناتو تحتفل بالذكرى السنوية للمنظمة، إلا أنه ليس هناك ما يدعو للاحتفال: الناتو هو أحد أسوأ الأمور التي حدثت وعرفتها البشرية على الإطلاق. لقد ألحق الحلف خلال تاريخه الممتد 75 عاما خسائر لا حصر لها ليس فقط بالشعوب التي اعتبرها معادية له، بل وبكل دولة عضو، لقد قتل الناتو الكثير من البشر ودمر العديد من المدن، وهو اليوم ينفذ خططا جديدة للإبادة الجماعية".

وانتقد البيان، حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لقيامه بالتأرجح بين واشنطن وبروكسل واتخاذ موقف أكثر ولاء للتحالف كل يوم، وانتقد البيان المعارضة في البرلمان التركي لموافقتها على طلبي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو.

ووصف البيان، حلف الناتو بأنه "تنظيم إرهابي لا يرحم يخطط باستمرار لغزوات وحروب جديدة، ويتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وينفذ الانقلابات والاغتيالات، ويقدم رشاوى للسياسيين والصحفيين".

وتصادف يوم 4 أبريل، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة حلف شمال الأطلسي. وأعلن الأمين العام لهذا الحلف ينس ستولتنبرغ عشية هذا التاريخ، أن توريد السلاح والمعدات العسكرية من دول الناتو إلى أوكرانيا، يجب أن يجري على أساس إلزامي وليس على أساس طوعي.

المصدر: نوفوستي