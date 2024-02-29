الشرطة الإسبانية تعلن القبض على شخص بتهمة تصدير معدات عسكرية إلى السعودية

أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس بأنها أوقفت مالك شركة صدرت بشكل غير قانوني معدات عسكرية إلى السعودية، استخدم جزء منها في النزاع اليمني.

ووفقا للسلطات الإسبانية كانت هذه الشركة، ومقرها في مدينة ملقة جنوب إسبانيا، قد صدرت "محركات عسكرية وقطع غيار للدبابات وناقلات الجنود المدرعة" بقيمة 2.8 مليون يورو.

وتعمدت هذه الشركة تصنيف الصادرات بأنها قطع لشاحنات مدنية ولم تكن الشركة تملك تصريحا للتصدير.

ويجري تحقيق بشأن المالك ومشتبه آخر لم يتم توقيفه في شبهة تهريب معدات دفاعية.

وقالت الشرطة إن الشركة قدمت مساعدة تقنية لـ"تحديث العديد من المركبات المدرعة" التابعة للقوات المسلحة السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن القانون الإسباني ينص أنه على الشركات الراغبة بتصدير أسلحة أو معدات عسكرية أن تكون مدرجة على سجل خاص وبأن تملك ترخيصا توافق بموجبه السلطات على كل شحنة.

المصدر: وكالات