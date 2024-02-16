كاميرون يرد على نائبة أمريكية انتقدته وطلبت منه "تقبيل مؤخرتها"

رد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين التي وبّخته بدعوتها له "لتقبيل مؤخرتها" عوضا عن التدخل في الشؤون الأمريكية.

ونفى كاميرون رغبته في إلقاء محاضرات على الأمريكيين، مشددا على أنه "ليس الشخص الذي يريد إلقاء محاضرات على الأصدقاء الأمريكيين، أو إخبار الأصدقاء الأمريكيين بما يجب عليهم فعله".

وأضاف: "نريد حقا أن نرى الكونغرس يقر هذه الأموال لدعم أوكرانيا اقتصاديا، ولكن بشكل حاسم عسكريا في الأشهر المقبلة"، مؤكدا أنه "يتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على تحقيق النجاح في هذا العام وما بعده.

وقال: "يجب ألا ندع بوتين يظن أنه يستطيع أن يتفوق علينا أو يؤخرنا، ولهذا السبب فإن هذا التصويت في الكونغرس مهم للغاية.. أقول ذلك كشخص لديه حب عميق ودائم للولايات المتحدة لديمقراطيتها، وإيمانها بالحرية و كشخص يؤمن حقا بأهمية تحالفنا".

وكانت غرين ردت على دعوة كاميرون للكونغرس لتمرير المساعدات لأوكرانيا، قائلة: "لا يهمني ما يقوله ديفيد كاميرون ولا أقدر هذا النوع من اللغة.. على كاميرون أن يقلق حول بلاده. وبصراحة يمكنه أن يقبل مؤخرتي".

المصدر: "الإندبندنت" + RT