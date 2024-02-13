الاتحاد الأوروبي: علمنا بوضع رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين في روسيا

قالت نبيلة مصرالي، متحدثة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن سلطات الاتحاد الأوروبي علمت بالتقارير التي تفيد بوضع رئيسة حكومة إستونيا كايا كالاس على قائمة المطلوبين في روسيا.

وأضافت مصرالي: "لقد اطلعنا على هذه الأنباء. وعلى حد علمي، لم يصدر أي رد رسمي من الشخص المعني حتى الآن".

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في وقت سابق، أصدرت وزارة الداخلية الروسية، مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية. لم تحدد الوزارة، خلال ذلك بالضبط المادة الجنائية التي تلاحق رئيسة وزراء إستونيا بموجبها. لكن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، علقت على قرار وزارة الداخلية، بالتذكير بضرورة المحاسبة على الجرائم المرتكبة بحق ذكرى المحررين من الفاشية والنازية.

وقال المتحف العسكري الإستوني في وقت سابق إنه يخطط لإعادة دفن رفات الجنود السوفييت، من أجل ترميم الممر المؤدي إلى النصب التذكاري لفرسان وسام صليب الحرية الإستوني في المقبرة العسكرية.

ويدور الحديث عن حوالي 16 قبرا وشواهد قبور. ثم كانت هناك تقارير عن خطط "لإعادة دفن" في إستونيا رفات 38 جنديا من الجيش والبحرية السوفيتية.

المصدر: نوفوستي