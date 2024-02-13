بالفيديو.. بايدن يتجول حائرا والملك الأردني يبحث عنه

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتبكا وفي حالة من الضياع، وهو يقف خلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ولا يعرف أين يجب أن يقف خلال تصريحات الأخير.

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وقال بايدن للملك بعد الترحيب به في البيت الأبيض: "يا صاحب الجلالة، إليك الكلمة"، وبينما كان الملك عبد الله يستعد لإلقاء كلمته، كان بايدن يتجول خلفه ومن خلف المنصة، وهو يحدق في الأرض كما لو كان يبحث عن علامة تشير إلى المكان المناسب ليقف فيه.

❗🇺🇸🤝🇯🇴 - President Joe Biden, despite appearing confused about where he should stand next to the Jordanian king said:



“Every innocent life in Gaza is a tragedy.” pic.twitter.com/GsPy9Fil0V — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) February 12, 2024

وتنقل بايدن بين موقعين مختلفين قبل أن يستقر على ما كان خياره الأول في البداية، إلى يسار الملك وأمام العلم الأردني.

وبدا أن تردد الرئيس أدى إلى تلبك الملك، الذي نظر في وقت ما من فوق كتفه الأيسر متوقعا رؤية بايدن لكنه لم يكن هناك. فقال بايدن: "لقد بدلت مكاني"، قبل أن ينتقل إلى الجانب الأيسر من الملك الذي ابتسم فيه.

🚨في المؤتمر الصحفي مع الملك عبدالله بن الحسين

بايدن اين انا والي اين اذهب ❗🙄pic.twitter.com/iUcRLRhpvf — دياب الشعيبي 💼🇪🇬 (@mrw_yby) February 12, 2024

▶️ Confused Joe Biden wanders behind the podium, and stares at the floor as Jordan's King Abdullah speaks@PressTVpic.twitter.com/vLyZFj1k2y — Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) February 13, 2024

المخبل #بايدن فى مؤتمر صحفى مع الملك عبدالله منذ قليل😏 pic.twitter.com/DsOwt5J89V — شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) February 13, 2024

المصدر: RT