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زوجة بايدن ترى أن شيخوخته "نقطة إيجابية" في ترشحه لولاية رئاسية ثانية

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زوجة بايدن ترى أن شيخوخته
AFP
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن
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صرحت جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن كبر سن زوجها لا يشكل عائقا أمام ترشحه لولاية رئاسية ثانية، بل تراه "نقطة إيجابية".

وخلال مقابلة مع برنامج "مورنينغ جو" على شبكة "إم إس إن بي سي"، والتي بثت اليوم الخميس، ردت جيل بايدن على أولئك الذين يشعرون بالقلق إزاء أن الرئيس الديمقراطي طاعن في السن، قائلة "إن كبر سنه نقطة إيجابية".

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وأضافت "إنه يمتلك الحكمة، ولديه الخبرة، يعرف كل زعيم على الساحة العالمية.. عاش التاريخ، ويعرفه. قراراته مدروسة، إنه الرجل المناسب لهذا المنصب في هذه اللحظة من التاريخ".

يأتي ذلك بينما يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن - البالغ من العمر 81 عاما، وهو أكبر رئيس أمريكي سنا في التاريخ – تساؤلات مستمرة من الناخبين حول قراره بالسعي للترشح لولاية ثانية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، وفي 25 أبريل 2023، أعلن بايدن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعلن الجمهوري ترامب دخوله السباق الانتخابي في نوفمبر 2022.

المصدر: أ ب+ RT  

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