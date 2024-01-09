ترامب يصر على منحه الحصانة في أعقاب جلسة المحكمة بشأن قضيته

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وجوب منحه الحصانة من الملاحقة القضائية، معتبرا أن رفض المحكمة لطلبه بهذا الشأن سيكون "سابقة خطيرة".

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وفي حديث للصحفيين في أعقاب جلسة محكمة الاستئناف بواشنطن، يوم الثلاثاء، حذر ترامب من أن محاكمته المحتملة "ستفتح صندوق باندورا" (صندوق الشرور)، مصرا على أن "الرئيس يجب أن يتمتع بالحصانة".

وقال ترامب إنه "لم يرتكب أي شيء سيئ".

ويصر محامو ترامب على أنه لا يمكن محاكمة ترامب إلا بعد المساءلة في الكونغرس وإدانته من قبل المشرعين.

AP Dana Verkouteren via AP

وكان ترامب قد نجا مرتين من إدانته من قبل الكونغرس في 2019 و2021، حيث لم يؤيد مجلس الشيوخ، الذي كان الجمهوريون يسيطرون عليه، إدانته في التهم الموجهة إليه آنذاك.

جدير بالذكر أن ترامب يواجه التهم بـ "التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في يناير 2021. وقد يمنع ذلك ترامب من المشاركة في الحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وقدم ترامب طلبا لمحكمة الاستئناف في واشنطن بأن تؤكد على حصانته من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا سابقا للولايات المتحدة.

المصدر: وكالات