وكالة: إطلاق سراح الطيار الأمريكي المتهم بمحاولة إغلاق محركات طائرة أثناء تحليقها

أفادت وكالة "أسوشتد برس" بإطلاق سراح الطيار الأمريكي جوزيف إيمرسون الذي حاول إغلاق محركات طائرة أثناء رحلة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي.

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وقالت الوكالة: "تم إطلاق سراح الطيار السابق لشركة "Alaska Airlines" الذي يواجه تهما بمحاولة إغلاق محركات طائرة ركاب أثناء رحلة جوية، عندما كان خارج الخدمة ويطير على مقعد إضافي في قمر القيادة، من السجين، أمس الخميس، في انتظار المحاكمة، وذلك بعد أن وافق قاض في ولاية أوريغون على قرار إطلاق سراحه بشرط عدم اقترابه من الطائرات".

ورفض إيمرسون الاعتراف بمسؤوليته عن إلحاق ضرر بالصحة والتدخل في عمل الطاقم على متن الطائرة، وبعد ذلك اتخذ القاضي قرارا حول إطلاق سراحه حتى بداية المحاكمة وبكفالة 50 ألف دولار.

كما تم إلزام إيمرسون بتلقي مساعدة نفسية وعدم الاقتراب من أقل من 9 أمتار من الطائرات ذات المحركات العاملة.

وذكرت قناة "سي إن إن"، سابقا، أن إيمرسون يواجه 84 تهمة: تهمة واحدة بتعريض طائرة للخطر و83 تهمة بتعريض شخص آخر للخطر بشكل متهور.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ركاب الطائرة أن الطيار كان يعاني من الاكتئاب وقلة النوم وكان لا ينبغي السماح له بالدخول إلى قمرة القيادة. وذكرت صحيفة "New York Times"، نقلا عن وثائق المحكمة، أن إيمرسون كان تحت تأثير الفطر المخدر أثناء الرحلة.

المصدر: نوفوستي