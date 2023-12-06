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الأمم المتحدة: هناك عدد قياسي من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية

أخبار العالم

الأمم المتحدة: هناك عدد قياسي من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية
Sputnik
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قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن العالم يشهد في الوقت الراهن، عددا قياسيا من النزاعات منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي في جنيف، إلى أنه يوجد حاليا 55 صراعا مسلحا في العالم، وهو أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية.

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وأضاف تورك: "إن الوضع العالمي الذي أصفه، يبدو قاتما وكئيبا لأن هذه الفترة الزمنية مظلمة. هناك 55 صراعا في العالم اليوم، وهو أكبر عدد منذ الحرب العالمية الثانية".

المصدر: نوفوستي

 

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