"لا يشغل فكرنا سواك".. مدفيديف عن "تضامن" الغرب مع أوكرانيا (صورة)

نشر نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري مدفيديف صورة بالذكاء الاصطناعي وضع لها تعليقا ساخرا يجسد "تضامن" الغرب المرفه مع أوكرانيا، ووضع لها تعليقا: "أوكرانيا.. لا يشغل فكرنا سواك".

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وتضمنت الصورة المجمعة التي نشرها مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" رسما للمستشار الألماني أولاف شولتس وأمامه طاولة عليها أطباق من اللحوم، وبجانبه الرئيس الأمريكي جو بايدن على شاطئ استوائي، ومعهما الزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون في عشاء أنيق مع الشمبانيا.

وتحت الصورة تعليق: "أوكرانيا.. لا يشغل فكرنا سواك".

وكان البيت الأبيض قد أبلغ الكونغرس الأمريكي في وقت سابق بأن الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا ستنفد في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. إضافة إلى ذلك، ذكرت كييف مرارا وتكرارا أن الغرب حول انتباهه إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، وأنه يعمل الآن على تقليص حجم المساعدات.

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من جانبه، علق مدير معهد دول رابطة الدولة المستقلة فلاديمير جاريخين على كلمات الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ بشأن الوضع على الجبهة الأوكرانية، والذي قال فيها إنه يتعين "الاستعداد لأخبار سيئة"، بأنها "رغبة في تهيئة الرأي العام، ومحاولة وصف الهزيمة الكارثية لكييف بأنها مجرد (لحظات صعبة)".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد قال في تصريحات سابقة إن الدول الأوروبية تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، ولا يمكنها توسيع إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات أوكرانيا، داعيا إلى إيجاد حل لمشكلة تشتت صناعات الدفاع الأوروبية، فيما اعترف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده لنظام كييف في الوقت المحدد، بعد أن كان وزراء الخارجية والدفاع بدول الاتحاد قد اتفقوا على خطة تنص على توريد مليون ذخيرة إلى أوكرانيا بحلول مارس 2024. (تمكن الاتحاد من نقل 300 ألف قذيفة فقط).

المصدر: تليغرام