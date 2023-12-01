ثلاثة زعماء أوروبيون ينسحبون من الصورة الجماعية في مؤتمر دبي للمناخ لوجود لوكاشينكو

رفض زعماء ليتوانيا ولاتفيا وبولندا المشاركة في صورة جماعية تضم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال مؤتمر "COP28" لتغير المناخ المنعقد في دبي.

جاء في بيان للمكتب الصحفي التابع للرئاسة الليتوانية: رفض رؤساء ليتوانيا ولاتفيا وبولندا جيتاناس نوسيدا، وإدغارس رينكفيتش، وأندريه دودا، التقاط صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لوجود رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو على المنصة.

إقرأ المزيد

وأضاف البيان: سيكون من النفاق الوقوف بجانب رئيس دولة شكلت نقطة انطلاق للهجوم الروسي على أوكرانيا، ومسؤول أيضا عن العواقب الكارثية لهذا الهجوم على البيئة.

وأشارت الخدمة الصحفية، بأن هذا النوع من الصور تسمى "صورة عائلية"، وبحسب نص البيان، “لوكاشينكو ليس عضوا في العائلة التي ننتمي إليها”.

المصدر: ريا نوفوستي