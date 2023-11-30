البعثة الدائمة لروسيا الاتحادية: العقوبات تعيق تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

اعتبرت مجموعة من الدول في بيان مشترك إن التدابير القسرية أحادية الجانب التي تتخذها بعض الدول تقوض الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقعت كل من بيلاروس والصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وفلسطين وروسيا وسوريا وفنزويلا على بيان مشترك بهذا المضمون

جاء في نص البيان الذي نشر على قناة تلغرام التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في فيينا: بطبيعة الحال، العوامل التي ساهمت بتشكل هذا الوضع تتمثل في التدابير القسرية التي تطبقها بعض الدول والمنظمات الإقليمية بإذن أو بدون إذن من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن انضمام بعض الشركات لهذه التدابير بالرغم من أنها غير ملزمة بذلك.

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وأضاف البيان: هذه التدابير غير الشرعية وغير القانونية تستخدمها دول معينة بشكل متزايد كأداة لتحقيق التفوق على الآخرين في الشؤون الدولية.

وتشير الوثيقة إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبدأ التعاون الذي تقوم عليه أنشطة الأمم المتحدة، واحترام المصالح الاقتصادية للدول، وتخلق عقبات أمام الممارسة الكاملة للحق في التنمية.

المصدر: تاس