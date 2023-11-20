الكرملين يعلق على كلمات باشينيان عن تحضير أذربيجان للحرب

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على تصريح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان حول العلاقات بين يريفان وباكو والاستعدادات للحرب.

وأشار ممثل الكرملين إلى أنه ليس على علم بوجود تحضيرات للحرب، ورسميا تصدر تصريحات حول الاستعداد لمعاهدة سلام.

إقرأ المزيد

يوم السبت الماضي، قال باشينيان خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في يريفان، إن أرمينيا ترى تهديدا بتصعيد جديد بسبب مفهوم "أذربيجان الغربية" الذي تروج له سلطات باكو.

وذكر باشينيان أن بلاده لا تتفهم موقف أذربيجان، الرافض لإعادة الأسرى.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال كيف ينظر الكرملين إلى تصريحات باشينيان: "للأسف، لا أستطيع أن أقول أي شيء، لأنني لست على علم بمثل هذه التصريحات على مستوى الدولة في أذربيجان. لقد سمعنا تصريحات مختلفة تماما من قيادة أذربيجان، التي تتحدث بالتحديد عن استكمال مرحلة واحدة تتعلق بضرورة الانسحاب والاستعداد لإبرام معاهدة سلام. لذلك لا أستطيع أن أقول الآن أي شيء على وجه التحديد حول هذا الجزء من تصريحات السيد باشينيان ".

المصدر: نوفوستي