"أستطيع تخيل بشار الأسد وهو ينفجر ضاحكا".. زاخاروفا تعلق على تصريحات البيت الأبيض

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنه "إذا كان بوتين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر منا، فهو مخطئ".

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قالت، إذا كان بوتين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر منا، فهو مخطئ.. أستطيع أن أتخيل كيف انفجر (الرئيس السوري) بشار الأسد ضاحكا وهو يقرأ هذه التصريحات".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "أتساءل عما إذا بقي هناك كثير من الأشخاص الصامدين في البيت الأبيض؟".

فخلال الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011، صرح مسؤولو الولايات المتحدة غير مرة بضرورة إسقاط بشار الأسد، وأنه لن يصمد لفترة طويلة، وها هو قد تغير، بعد مرور 12 عاما على التصريحات الأمريكية، رئيس البيت الأبيض مرتين فيما لا يزال الرئيس السوري بشار الأسد صامدا.

وفي إحاطة صحافية يوم الاثنين، قالت جان بيير: "إذا كان بوتين يراهن على تعب الغرب من دعم أوكرانيا، ويعتقد أنه قادر على الصمود لفترة أطول منا، فهو مخطئ".

هذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن تمتلك الأموال لتلبية الاحتياجات الفورية لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، ولكن الأموال ليست متوفرة للدعم على المدى الطويل.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض لا يزال واثقا من أن أوكرانيا ستتلقى المساعدة الأمريكية اللازمة، مع أن نأخذ في الاعتبار وعد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بمواصلة دعم كييف.

المصدر: RT