"رويترز": أردوغان غير مرتاح من الألوان التي زينت قاعة الأمم المتحدة

ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انزعج مما وصفه بـ"ألوان المثليين جنسيا" في قاعة الأمم المتحدة التي تم تزيينها بألوان زاهية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وقال أردوغان، حسب تقارير إعلامية تركية نقلت عنها "رويتر"، إنه يريد مناقشة هذا الأمر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ونقلتHaberturk ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان قوله: "إحدى القضايا التي تزعجني بشكل خاص، هي أنه عند دخول الجمعية العامة للأمم المتحدة، ترى ألوان المثليين على الدرج وأماكن أخرى".

وتساءل: "كم عدد المثليين في العالم الآن؟"، وتابع: "مهما كان لديهم الحق في هذا الدرج، فإن أولئك الذين يعارضون المثليين لديهم نفس القدر من الحق أيضا."

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ومع ذلك، أشار بعض دبلوماسيي الأمم المتحدة إلى أن أردوغان ربما يكون قد خلط بين الألوان الـ 17 المختلفة المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وعرضها في قمة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع علم "قوس قزح الفخر" الذي تم تبنيه دوليا كرمز لمجتمع المثليين

وقبيل جلسة الجمعية العامة عقدت في مقر الأمم المتحدة قمة "أهداف التنمية المستدامة" وهي خطة للأمم المتحدة لمكافحة الجوع والفقر وتغير المناخ. وتتضمن الخطة 17 إجراء سياسيا، ويتم عرضها بـ 17 لونا مختلفا.

المصدر: "رويترز"