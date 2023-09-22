وفاة الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية بوفاة رئيس الجمهورية السابق جورجو نابوليتانو عن عمر 98 عاما.

وورد نبأ وفاة نابوليتانو على خلفية المعلومات حول أنه بحالة حرجة في أحد المستشفيات بالعاصمة الإيطالية روما، الذي كان فيه منذ عدة أشهر.

وحسب التقارير الإعلامية، تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة، وفصله الأطباء عن جهاز التنفس الاصطناعي يوم الأربعاء الماضي.

وقدمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وسلفها في هذا المنصب ماريو دراغي التعازي لعائلة السياسي الراحل.

يذكر أن جورجيو نابوليتانو ولد في مدينة نابولي بجنوب إيطاليا في عام 1925، وتخرج في كلية القانون بجامعة نابولي في 1947.

AP AP Photo, File

والتحق نابوليتانو بالحزب الشيوعي الإيطالي، وأصبح نائبا في مجلس النواب الإيطالي لأول مرة في عام 1953.

وفي وقت لاحق كان رئيسا لمجلس النواب (1992 – 1994) ووزيرا للداخلية في حكومة رومانو برودي (1996 – 1998). وكان كذلك عضوا في البرلمان الأوروبي.

وفي عام 2005 أصبح نابوليتانو عضوا في مجلس الشيوخ الإيطالي مدى الحياة. وفي 2006 تم انتخابه رئيسا للجمهورية، وشغل نابوليتانو هذا المنصب حتى عام 2015.

AFP ALBERTO PIZZOLI

وأصبح نابوليتانو الرئيس الإيطالي الوحيد الذي أعيد انتخابه لهذا المنصب لولاية ثانية. وهو صاحب أطول فترة في رئاسة الجمهورية في تاريخ إيطاليا. كما هو الرئيس الإيطالي الوحيد الذي كان عضوا في الحزب الشيوعي في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي