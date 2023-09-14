إلى أي بلد ستحول واشنطن المساعدات المحجوبة عن مصر؟

ذكرت "رويترز" أن المساعدات البالغة قيمتها 85 مليون دولار وقررت واشنطن حجبها عن القاهرة على خلفية "تدهور حقوق الإنسان في مصر"، سيتم تحويلها إلى تايوان ولبنان.

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن قرار حجب المساعدات سيصدر قريبا، فيما أظهرت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى لجان الكونغرس التي تحدد التمويل العسكري الأجنبي أنه من 85 مليون دولار التي يجري بحث حجبها، سيعاد توجيه 55 مليونا منها إلى تايوان و30 مليونا إلى لبنان.

وبموجب القانون الأمريكي، فإن مبلغ 85 مليون دولار مشروط بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين، ومنع تخويف ومضايقة المواطنين الأمريكيين" ولا يمكن للسلطة التنفيذية تعليق هذه الشروط.

وهناك 235 مليون دولار أخرى مشروطة بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومع ذلك، يمكن للسلطة التنفيذية تعليق العمل بهذه الشروط إذا أكدت للكونغرس أن هذا يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

وهناك ثغرة أخرى بالنسبة لمبلغ 235 مليون دولار، الذي يمكن تقديمه لمصر إذا كان مخصصا "لبرامج مكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة النووية في مصر".

وفي العام الماضي، قدمت واشنطن لمصر 75 مليون دولار، كانت مشروطة بإحراز تقدم في قضية "الاعتقالات السياسية"، كما سمحت بإرسال 95 مليون دولار أخرى إلى مصر في إطار استثناء يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي.

ونتيجة لذلك، قدمت العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار مساعدات عسكرية خاضعة لشروط حقوق الإنسان، بينما حجبت 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه سنة 2021.

المصدر: "رويترز" + "فرانس 24"