 
مباشر

ارتزاق وقوادة.. زاخاروفا تعلق على تصريح فنلندا حول طبيعة العلاقة بين أوروبا وأوكرانيا

أخبار العالم

ارتزاق وقوادة.. زاخاروفا تعلق على تصريح فنلندا حول طبيعة العلاقة بين أوروبا وأوكرانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voma

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية على تصريح لوزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين دعت فيه الغرب إلى إدراك أن ما يعطيه لأوكرانيا ليس "عملا خيريا".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: دول الناتو تخلت عن أوكرانيا في قمة بدأت فاشلة
زاخاروفا: دول الناتو تخلت عن أوكرانيا في قمة بدأت فاشلة

ونشرت زاخاروفا عبر "تلغرام" تصريح فالتونين التي قالت: "علينا في الغرب أن نفهم أنه من الواضح أن هذا ليس عملا خيريا، لأن أوكرانيا تقاتل من أجلنا. إنهم يقاتلون من أجل حريتنا وبنية الأمن الأوروبية".

وكتبت زاخاروفا: "إنها محقة 100%. هذا ليس عملا خيريا، إنه ارتزاق وقوادة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا