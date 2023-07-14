ارتزاق وقوادة.. زاخاروفا تعلق على تصريح فنلندا حول طبيعة العلاقة بين أوروبا وأوكرانيا

علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بسخرية على تصريح لوزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين دعت فيه الغرب إلى إدراك أن ما يعطيه لأوكرانيا ليس "عملا خيريا".

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ونشرت زاخاروفا عبر "تلغرام" تصريح فالتونين التي قالت: "علينا في الغرب أن نفهم أنه من الواضح أن هذا ليس عملا خيريا، لأن أوكرانيا تقاتل من أجلنا. إنهم يقاتلون من أجل حريتنا وبنية الأمن الأوروبية".

وكتبت زاخاروفا: "إنها محقة 100%. هذا ليس عملا خيريا، إنه ارتزاق وقوادة".

المصدر: RT