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إجلاء 24 ألف شخص في نيودلهي بسبب فيضان النهر

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إجلاء 24 ألف شخص في نيودلهي بسبب فيضان النهر
AP
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قامت سلطات منطقة العاصمة الهندية نيودلهي بإجلاء ما يقرب من 24 ألف شخص بعد أن وصل منسوب المياه في نهر جمنة (جامونا) إلى أعلى مستوى له منذ عقود، حسبما أفادت وكالة ANI اليوم الجمعة.

وشهدت مناطق بشمال الهند هطول أمطار غزيرة في الفترة من 8 إلى 10 يوليو، تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في عدة ولايات. وفي 10 يوليو، وصل منسوب المياه في نهر جمنة الذي يمر عبر نيودلهي، إلى 205.33 متر، وفي 12 يوليو وصل إلى 207.55 متر محطما الرقم القياسي للعام 1978 (207.49 متر).

وبدأت عملية إخلاء أهالي المناطق التي غمرتها السيول في 10 تموز، وبحلول اليوم الجمعة اقترب عدد الذين تم إجلاؤهم من 24 ألفا، وتتواصل أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار في المنطقة المنكوبة.

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ووصل منسوب المياه في نهر جمنة في 13 يوليو إلى 208.66 متر، وفي بحلول الساعة 09:00 صباح اليوم الجمعة كان عند حوالي 208.4، وتتوقع هيئة إدارة الموارد المائية الهندية انخفاضا تدريجيا في المؤشر.

وتسببت الأمطار الموسمية التي أدت لحدوث تشبع كبير بالمياه في انهيار منازل في مناطق شاسعة شمالي الهند هذا الأسبوع، و مقتل أكثر من مائة شخص، وإغلاق مدارس وجامعات واختناق الحركة المرورية.

المصدر: "تاس"

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