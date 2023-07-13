"حركة الجهاد" تتبنى هجوما أدى إلى مقتل 12 جنديا جنوب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، مقتل 12 جنديا في هجومين شنهما مسلحون متشددون، استهدف أحدهما قاعدة للجيش.

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وقال الجيش ومسؤولون أمنيون إن 9 جنود قتلوا في القاعدة التي هاجمها مسلحون متشددون بالأسلحة والقنابل اليدوية والصواريخ.

ولفت الجيش الباكستاني إن 3 جنود آخرين قتلوا في حادثة منفصلة خلال تبادل لإطلاق النار مع إرهابيين مدججين بالسلاح في منطقة سوي بإقليم بلوشستان جنوب البلاد، كما قتل مسلحان أيضا خلال تبادل إطلاق النار.

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، أعلن الجيش اكتمال عملية لتطهير منطقة زوب بإقليم بلوشستان.

وقال مسؤولون أمنيون إن المسلحين ألقوا في بادئ الأمر قنابل يدوية على قاعة طعام للجيش في القاعدة ثم بدأوا معركة مسلحة استمرت ساعات عدة.

وذكر بيان الجيش: "الجنود المناوبون رصدوا المحاولة الأولى لتسلل الإرهابيين إلى داخل المنشأة"، مضيفا أنه "خلال تبادل إطلاق النار تم حصرهم في منطقة صغيرة عند حدود القاعدة".

وقد أعلنت "حركة الجهاد الباكستانية" (Tehreek-e-Jihad Pakistan) التي تم تأسيسها حديثا مسؤوليتها عن الهجوم على القاعدة، مؤكدة في بيان أنها ستنشر صورا ومقاطع فيديو لمقاتليها الذين شاركوا في الهجوم.

المصدر: رويترز