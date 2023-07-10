صد هجمات أوكرانية على عدة محاور وتصفية أكثر من 600 مسلح وتدمير 5 صواريخ أوكرانية S-200

أعلنت الدفاع الروسية عن صد محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وتصفية أكثر من 600 مسلح ومرتزق، واعتراض 5 صواريخ أوكرانية مضادة للطائرات S-200.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

صدت قواتنا خلال الـ24 ساعة الماضية محاولات هجومية أوكرانية في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

في محور دونيتسك صد قواتنا جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية، وتم تحييد ما يصل إلى 275 جنديا أوكرانيا ومرتزقة، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الرابع والعشرين الاوكراني بالقرب من مدينة توريتسك في دونيتسك.

في محور كراسني ليمانسكي، تم صد هجمات واستهداف تجمعات للألوية 21 و 63 و 67 الاوكرانية في دونيتسك ولوغانسك، وجراء العمليات تم تحييد ما يصل إلى 85 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا.

في محور جنوب دونيتسك، تم صد هجمات للعدو وأحبطت عمليات تخريب في دونيتسك وزابوروجيهه.

في محور زابوروجيه، تم استهداف تجمع لقوات اللواء 106 في زابوروجيه وتم تحييد 150 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20.

في محور كوبيانسك، تم تم صد الهجمات وبلغت خسائر العدو أكثر من 65 عسكريا أوكرانيا.

في محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير عتادهم العسكري.

تم استهداف مركز قيادة اللواء 47 للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه.

وبالقرب من مدينتي نيكولاييف وكراماتورسك، تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية.

تم اعتراض 5 صواريخ من الصواريخ المضادة للطائرات s-200