الصين تشدد على ضرورة قيام نظام عالمي أكثر عدلا وعقلانية

شدد رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، على ضرورة قيام نظام دولي أكثر عدلا وعقلانية لإدارة التنمية العالمية.

وقال وانغ يي، في مؤتمر لمنتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة اليوم الاثنين، إن الصين دائما ما تربط مصيرها بشكل وثيق بمصير الدول الأخرى، وتسعى لخلق فرص جديدة للتنمية المشتركة لجميع الدول من خلال التنمية الجديدة للصين.

وأكد استعداد الصين لمواصلة العمل مع الدول الأخرى لمناقشة قضايا التنمية العالمية، وتسريع مسار التنمية المشتركة، وتوحيد القوى لتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية.

وأضاف: "يجب أن نسعى جاهدين من أجل إدارة التنمية المشتركة ودعم التعددية الحقيقية، ومقاومة محاولات قطع العلاقات والتخويف من جانب واحد، ودعم الدور التنسيقي الشامل للأمم المتحدة، وتعزيز إصلاح مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وزيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية وصوتها، وخلق نظام أكثر عدلا وعقلانية لإدارة التنمية العالمية".

المصدر: نوفوستي