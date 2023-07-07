بوتين: عدة دول تحاول خلق صعوبات أمام روسيا لكنها لم ولن تنجح

أكد الرئيس فلاديمير بوتين ثقته في قدرات روسيا على التغلب على كل الصعوبات التي تحاول بعض الدول خلقها لها.

وقال بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لروسيا الاتحادية: "اليوم سنناقش الإجراءات التي نتخذها ويجب أن نتخذها للتغلب على الصعوبات التي تخلقها بعض الدول فيما يتعلق بروسيا. حتى الآن، لم ينجحوا في تحقيق الأهداف التي حددوها بحسب وجهة نظرهم الموجهة ضد روسيا"، مضيفا "أنهم لم ولن ينجحوا".

وأشار إلى أنه "من الضروري أن نكون على علم بالأحداث الجارية ... لذلك دعونا نناقش كل هذه القضايا".

وحضر الاجتماع العادي وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيسا مجلس الاتحاد ومجلس دوما فالنتينا ماتفينكو وفياتشيسلاف فولودين، وأمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الإدارة الرئاسية الروسية أنطون فاينو، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو، ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين.

المصدر: تاس