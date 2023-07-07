غروسي: لم يعثر الخبراء على أي متفجرات عند معاينتهم لأحد مواقع محطة زابوروجيه النووية

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. إن خبراء الوكالة عاينوا وفتشوا محيط "بركة التبريد" بمحطة الطاقة في زابوروجيه ولم يعثروا على أي علامات على وجود ألغام.

وأضاف غروسي في بيان: "خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلوا على إذن إضافي لمعاينة أكبر موقع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية وبالنتيجة لم يعثروا حتى الآن على أي علامات مرئية لألغام أو متفجرات".

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وأضاف البيان: "فحصوا قسما أكبر على طول محيط بركة تبريد الكبيرة"، وهي بوابة عازلة تفصل البركة عن خزان كاخوفكا.

كما قام المتخصصون بفحص البوابات العازلة لقناة مخرج محطة الطاقة الحرارية زابوروجيه.

لا يزال الخبراء بحاجة إلى فحص أسطح المفاعلين 3 و 4، وكذلك جزء من قاعة التوربينات بالمحطة.

في وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بالتحضير لهجوم إرهابي على محطة زابوروجيه للطاقة النووية. دون تقديم أي دليل حول ذلك.

المصدر: تاس